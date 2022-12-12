В День Героев Отечества Печенгской школе №5 присвоили имя Героя России майора Михаила Попова

Михаил Попов, военнослужащего отдельной мотострелковой бригады Северного флота, в настоящее время он принимает участие в специальной военной операции.

Умение выполнять обещания – это принцип семьи Поповых, которая связала свою жизнь с защитой родины. Сергей Владимирович узнал о подвиге сына Михаила не сразу.

Сергей Попов, отец Михаила Попова, участника специальной военной операции: «Узнали от свата, от отца невесты, который написал мне об этом».

Михаил Попов родился в Мурманской области. Принимает участие в специальной военной операции с 4 мая 2022 года, проявляя хладнокровие, решительность, мужество и отвагу. Под командованием капитана Попова группа бойцов трое суток выдерживала атаки противника. В результате были уничтожены 150 боевиков и два танка ВСУ.

Сергей Попов, отец Михаила Попова, участника специальной военной операции: «Самое главное, я ему говорю, это сохранить жизни своим подчинённым. Он с этой задачей справился».

На торжественной церемонии награждения майора Михаила Попова, который продолжает нести службу за пределами региона, присутствовали его родители, представители командования Северного флота и армейского корпуса, а также губернатор Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К сожалению, не все получают при жизни Звезду Героя, но каждым из них мы гордимся, каждым защитником - мужчиной, который сегодня защищает нашу страну. И для меня большая честь в День Героев находится здесь, что мы сегодня в школе Печенги присвоили достойное имя живого нашего героя».

Отважный боец записал видеообращение, в котором поблагодарил учителей за то, что привили любовь и уважение к истории своей страны.

После в стенах школы состоялось посвящение школьников в юнармейцы. Ребята произнесли клятву верности Отечеству и всему юнармейскому движению.