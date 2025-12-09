В День героев Отечества в Мурманске наградили лучших юнармейцев

Движение «Юнармия» в Мурманске активно развивается. В этом учебном году в 20 отрядах, созданных на базе образовательных учреждений, занимаются 459 ребят.

Юнармейцы уже активно участвуют в жизни города, готовясь в будущем встать на защиту нашей страны. Ключевым событием для ребят стало участие в военном параде, который в этом году посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ответственность была высокой, но молодые мурманчане с честью выполнили задачу и представили своё объединение.

Айсель Сейфуллаева, юнармеец: «Очень трепетно было, когда предложили поучаствовать в параде и пройтись по главной улице. Это большая гордость и многого стоит».

Сергей Тян, начальника штаба Мурманского отделения «Юнармия», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Начались тренировки с января месяца. Два раза в неделю, потом три, потом за месяц перешли на плац, где и в снег, и в дождь, и ветер маршировали и прошли достойно».

Важно отметить, что за успехами молодёжи стоят их наставники. В знак признания заслуг преподавателей в деле патриотического воспитания помимо 55 юнармейцев медалей Министерства обороны Российской Федерации были удостоены 11 педагогов. Этот день стал для юных патриотов напоминанием о связи поколений и высокой чести служить своему Отечеству.

Дарья Кувакина, юнармеец: «У меня была мечта поучаствовать в параде. Для меня это честь и гордость отстаивать звание нашего города-героя».

