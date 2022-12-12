В День Героя Отечества студенты СЗИ (ф) МГЭУ приняли участие в патриотических мероприятиях

В Северо-Западном институте филиале Московского гуманитарно-экономического университета в честь Дня Героя Отечества состоялось мероприятие для студентов.

9 декабря — в России чествовали Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Для студентов Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета были организованы лекция и показ документального фильма.

Татьяна Сахневич, директор Северо-Западный института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Мы традиционно пытаемся нашим студентам показать и доказать, что патриотизм - это великое дело, потому что Герои Российской Федерации - это патриоты и это надо понимать. Мы хотим им подражать, хотим быть на них похожими и хотим таким же образом воспитать наших студентов».

Один из студентов юридического факультета Алексей Шевчук выбрал профессию из-за любви к законам. Считает, что и любовь к родине должны прививать ещё в детстве.

Алексей Шевчук, студент 2 курса юридического факультета Северо-Западный института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета: «Надо его, как я считаю давать постепенно, а не прямо в лоб. Нужно объяснять с малых лет, что не хорошо, что к нам относятся так–то, потому что мы такие. Я считаю, что резко это делать ненужно».

В рамках памятной даты Молодёжкой ОНФ были показаны короткометражные документальные фильмы о подвигах людей, о воспоминаниях родных и близких военных. Помимо этого, участники движения прорабатывают вопрос об организации встречи с мурманчанами, которые были удостоены звания «Герой Российской Федерации».

Дмитрий Митин, координатор Мурманского регионального штаба ОНФ: «Эти люди особенные, они настоящие. Они сильные и как-то с ними пообщаться, узнать, чтобы молодёжь брала пример с них. Это самое важное».

Как отметила, директор института Татьяна Сахневич, студентам очень интересны такие встречи, к тому же каждый из них может задать участникам любой интересующий вопрос.