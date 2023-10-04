День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.10.23 19:30
В День гражданской обороны спасатели посетили школы и детские сады
В День гражданской обороны, который отмечают 4 октября, сотрудники регионального МЧС посетили ряд школ и детских садов, а также провели мастер-класс по использованию средств индивидуальной защиты и строевую подготовку для учащихся кадетской школы.
Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченные ко Дню гражданской обороны, проводят по всей стране.
В этот день в 1932 году образовалась система оборонного строительства и обеспечения безопасности страны, которая выполняет одну из важнейших функций государства.
В Мурманске спасатели провели ряд встреч с детьми, в том числе кадетами профильного класса МЧС. Специалисты считают, что они помогают воспитать у молодёжи культуру безопасности жизнедеятельности, привлекают внимание к вопросам гражданской обороны, напомнить о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.
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