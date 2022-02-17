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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.22 19:30

В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками

Встреча в Мурманской кадетской школе началась с возложения цветов к памятной доске Герою Советского Союза Николаю Кононову. Патриотическое воспитание молодёжи в этих стенах, так же важно как, например, знания по математике или русскому языку. Но и творчески одаренных детей среди кадетов достаточно.

Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова.

Затем кадеты показали, как умеют оказывать первую медицинскую помощь, вязать узлы и одеваться в спасательный костюм так же на скорость.

Сергей Цветков, директор кадетской школы Мурманска: «Кадетское братство - оно же не просто так звучит. Когда они втягиваются в это, в эту дополнительную работу, воспитательную, которая с ними проводится. То они меняют свои взгляды и приоритеты».

Сейчас в школе обучаются более 500 человек с 5-го по 11-й класс. Кадеты очень активные, инициативные. Они не только учатся по своим направлениям, но также получают образование по таким профессиям, как судоводитель маломерного судна, матрос-моторист. Также дети участвуют в различных творческих конкурсах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень здорово, что ребята на всероссийских соревнованиях занимают призовые места. Кадетское братство живёт и работает. А 90% выпускников этой школы идут на службу, на работу, как раз на Северный флот, в другие соединения ВМФ, МЧС, правоохранительные органы».

В свою очередь губернатор пообещал поддерживать материально образовательное учреждение в случае необходимости.

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