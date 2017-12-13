В День Конституции чествовали лучших северян

День Конституции вчера завершился праздничным концертом. На торжество пригласили не только почётных граждан и ветеранов труда, но и тружеников, которые посвятили свою жизнь любимому делу. Лучшие из лучших удостоились высших наград регионального и федерального уровня.

Главный зал ДК «Кирова» вновь переполнен до отказа. Плечом к плечу сидят и высокопоставленные чиновники, и работники заполярных предприятий. Ведь праздник национальный – День Конституции. Почти четверть века назад в нашей стране приняли основной государственный документ, который является ядром всей правовой системы России, определяет смысл и содержание других законов.

- Свобода совести, вероисповедания, национального самоопределения, заложенные в Конституции, - те скрепляющие основы, которые позволяют нам быть едиными, жить в согласии и мире внутри своей страны и региона. В нашем главном базовом законе страны нашли отражение опыт и достижения России за многие столетия,- обращаясь с приветственной речью к присутствующим, сказал Сергей Дубовой.

Глава регионального парламента особо отметил, что в следующем году Мурманской области – 80.

- Все мы хотим видеть ее процветающей, развитой, успешной. И достижение этой цели зависит от нашего трудолюбия, ответственности, стремления работать на благо своей малой родины.

Спикер пожелал всем дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и удачи.

Губернатор Мурманской области так же поздравила жителей Заполярья с праздником. Говоря о конституционном строе государства, глава региона отметила и ключевые мировые события, сообщив, что военнослужащие Северного флота недавно вернулись из горячих точек в Сирии. «Когда государство на наших глазах обретает мощь, когда наш президент – мировой лидер, равных которому сегодня нет, – сердце переполняется гордостью, и нам есть чем гордиться», – сказала Марина Ковтун.

По традиции в этот день лучших работников Мурманской области награждают медалями и почётными грамотами. На сцену один за другим выходят представители разлитых профессий: тут и учителя, и бухгалтеры, и мировые судьи. Не остались без внимания актёры театра и работники сельскохозяйственных предприятий - трактористы и водители. Конечно, отметили и медиков.

Перед зрителями выступили местные коллективы. И пусть День Конституции не является выходным, все гости остались довольны таким завершением праздничного и трудового дня.