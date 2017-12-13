Правительство РФ уточнило место Мурманской области по темпам развития и увеличило сумму гранта до 555,9 млн рублейВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.12.17 19:30

В День Конституции чествовали лучших северян

День Конституции вчера завершился праздничным концертом. На торжество пригласили не только почётных граждан и ветеранов труда, но и тружеников, которые посвятили свою жизнь любимому делу. Лучшие из лучших удостоились высших наград регионального и федерального уровня.

Главный зал ДК «Кирова» вновь переполнен до отказа. Плечом к плечу сидят и высокопоставленные чиновники, и работники заполярных предприятий. Ведь праздник национальный – День Конституции. Почти четверть века назад в нашей стране приняли основной государственный документ, который является ядром всей правовой системы России, определяет смысл и содержание других законов.

- Свобода совести, вероисповедания, национального самоопределения, заложенные в Конституции, - те скрепляющие основы, которые позволяют нам быть едиными, жить в согласии и мире внутри своей страны и региона. В нашем главном базовом законе страны нашли отражение опыт и достижения России за многие столетия,- обращаясь с приветственной речью к присутствующим, сказал Сергей Дубовой.

Глава регионального парламента особо отметил, что в следующем году Мурманской области – 80.

- Все мы хотим видеть ее процветающей, развитой, успешной. И достижение этой цели зависит от нашего трудолюбия, ответственности, стремления работать на благо своей малой родины.

Спикер пожелал всем дальнейших успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и удачи.

Губернатор Мурманской области так же поздравила жителей Заполярья с праздником. Говоря о конституционном строе государства, глава региона отметила и ключевые мировые события, сообщив, что военнослужащие Северного флота недавно вернулись из горячих точек в Сирии. «Когда государство на наших глазах обретает мощь, когда наш президент – мировой лидер, равных которому сегодня нет, – сердце переполняется гордостью, и нам есть чем гордиться», – сказала Марина Ковтун.

По традиции в этот день лучших работников Мурманской области награждают медалями и почётными грамотами. На сцену один за другим выходят представители разлитых профессий: тут и учителя, и бухгалтеры, и мировые судьи. Не остались без внимания актёры театра и работники сельскохозяйственных предприятий - трактористы и водители. Конечно, отметили и медиков.

Перед зрителями выступили местные коллективы. И пусть День Конституции не является выходным, все гости остались довольны таким завершением праздничного и трудового дня.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 493 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ира
13.12.17 19:57
Да там одно ворьё и п******лы * - купюры внесла редакция
Комментарий к новости:Ночной дозор на дорогах Мурманска, или Работы-то и не видно!
Имя
13.12.17 17:26
КИО судится с рыбокомбинатом взысканию долга по аренде земли, сумма иска 40 млн и при этом готовятся к реализации совместного проекта..... Муниципалитет предоставит землю, которая находится в федераль
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:15«Облака: Форум замещающих семей». Проект добрых дел (6+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиЖители Мурманской области всё чаще используют банковские карты для безналичных расчётов-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика