В День Конституции в стенах Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам Кольского Заполярья

В один из главных государственных праздников нашей страны – День Конституции в Штабе общественной поддержки подростки из Мурманска и Мончегорска получили свои первые паспорта.

- В этот день хочу пожелать вам всегда и везде гордо нести звание «Гражданин Российской Федерации», при любых обстоятельствах оставаться патриотами своей Родины, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности на благо своего народа и нашей великой державы. Надеюсь, что сегодняшний день запомнится каждому из вас.

Десять школьников, получившие документы, – активисты «Движения Первых», юные дарования Заполярья, достигшие успехов в учёбе, искусстве, спорте, общественной и волонтёрской деятельности.

Полина Десяткова, ученица Кадетской школы города Мурманска, участница «Движения Первых»: «Я состою в «Движении Первых», в «Юнармии». В этом году я, скорее всего, пройду на параде 9 Мая. Также мне вручили грамоту за активное участие в военно-патриотических акциях. Кроме того, я участвую во многих конкурсах: рисую, танцую, пою. Также занимаюсь горнолыжным спортом в спортивной школе олимпийского резерва №4. Недавно ездила на соревнования и получила первый разряд – взрослый».

Кроме того, ребятам вручили и книги с текстом Конституции России, а также рассказали о том, какие права появились у них после получения паспорта.

- Может устроиться на работу для выполнения лёгкого труда, который не мешает обучению в школе, стать самозанятым или предпринимателем, распоряжаться своим заработком, открывать вклады в банке, получать гонорары как автор и как изобретатель, участвовать в молодёжных общественных объединениях и профсоюзах.

Особенно ярким, запоминающимся моментом церемонии стало принесение юными гражданами Заполярья торжественной клятвы верности Отечеству. Завершилось же событие квизом ко Дню Конституции на знание основного закона страны.