В День Конституции вручали паспорта

В День Конституции Российской Федерации в Мурманске прошло торжественное вручение паспортов мурманским школьникам, достигшим 14-летнего возраста, отличившимся в той или иной сфере жизни. Например, в спорте, творчестве или общественной деятельности.

Ребята получили свои первые документы из рук руководства города Мурманска, УМВД РФ по городу Мурманску и Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

В администрации Мурманска состоялась встреча, на которой в торжественной обстановке молодым мурманчанам, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта граждан Российской Федерации.

Участие в событии приняли ребята, отличившиеся в учёбе, спорте, искусстве, общественной деятельности. Одна из участников встречи – Упадышева Софья, девушка многократно становилась призёром школьных научно-практических конференций. Она говорит, что этот день очень для неё волнительный.

Софья Упадышева, ученица МБОУ г. Мурманска СОШ №36: «Очень страшно. Очень страшно и волнительно. Но мне кажется, что всё пройдёт очень хорошо».

Главная задача таких встреч – патриотическое воспитание молодёжи. И, конечно, формирование у подростков уважительного отношения к основному документу гражданина России – паспорту.