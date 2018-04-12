В День космонавтики мурманчане запустили свою ракету

Жители Мурманска необычно отметили день космонавтики. Находчивые горожане с одной из площадок, расположенной в Ленинском округе, запустили в небо ракету. Из-за сильного ветра стартов было несколько, но в итоге у инициаторов необычной акции, посвящённой Дню космонавтики, всё получилось, и символ покорения межзвёздного пространства поднялся в воздух.

Видео с «местного Байконура» участники запуска памятной ракеты прислали в редакцию «Арктик-ТВ» в рубрику «Мобильный репортёр».