В День космонавтики в столице Заполярья стартовали командно-штабные учения регионального ГУ МЧС России

Спасателям по долгу службы приходится постоянно тренироваться и быть наготове, доверяя свою жизнь специальной технике. В День космонавтики в столице Заполярья стартовали командно-штабные учения, призванные проверить степень готовности сил РСЧС к весенним опасностям.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «Необходимые силы и средства у нас имеются для реагирования и предупреждения. Соответственно, сегодняшний смотр готовности сил и средств показал необходимый уровень подготовки личного состава и техники для применения в боевых условиях. Мы всегда надеемся, что все имеющиеся на вооружении силы и средства не понадобятся в реальности. Для этого, основная задача, первостепенная – это предупреждение всех рисков, которые характерны для нашей территории».

А риски есть: самая актуальная причина чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день – это паводки. В этом году в снеге содержится особенно много воды – на 120% больше, чем прошлой весной. Из-за этого в нашем регионе сохраняется напряжённая ситуация, существует опасность затопления некоторых территорий. Однако паниковать пока рано – заполярные спасатели встречают весеннюю распутицу во всеоружии.

Беспилотник «Орлан-10» и квадрокоптеры спасатели используют, например, для поиска очагов возгораний в лесу, или выявляют водоёмы, лёд которых необходимо вскрыть.

По словам руководства регионального МЧС, в случае необходимости, наши специалисты легко могут отправиться на выручку и в соседние регионы.

Руслан Назаров, начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области: «В случае, если в Карелии, либо в Архангельске будет ухудшение, либо у нас, то конечно, и по линии аэромобильных группировок, и по линии Авиалесоохраны, по линии дополнительных десантных групп эти все расчёты сделаны, алгоритмы проработаны. Мы способны привлечь, и предоставить на другую территорию соответствующие силы и средства».

Помимо этого, в Мурманске был проведён смотр готовности личного состава аэромобильной группировки МЧС.