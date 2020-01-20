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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.20 19:30

В день Крещения Андрей Чибис вместе с мурманчанами принял участие в церемонии омовения

Традиционный в праздник Крещение Господне обряд духовного очищения в Мурманске начался с освящения воды. Вместе с сотнями мурманчан и глава региона Андрей Чибис. Литургия продлилась немногим более получаса, затем строго по одному северяне окунались в воду Семёновского озера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ощущения классные. Всем рекомендую. Всех поздравляю с праздником! Очень здорово и приятно, что так много людей, все в позитивном настроении  встречают этот замечательный праздник. Поэтому всех поздравляю!».

Желающих много принять участие в омовении на Семёновском озере много. Чтобы перед купелью не было очередей, специалисты МЧС организовали две проруби, а всего в регионе их 17. А настоящие крещенские морозы с резким падением температуры воздуха жителей Кольского Заполярья не напугали, к северянам присоединились гости и из других городов. 

Мурманск празднует Крещение. Ещё вчера на улице было минус 5, сегодня настоящие крещенские морозы -24. Сотнями - один за другим люди приходят сюда, чтобы пройти обряд очищения.

- Как Вам вода? – спрашивает корреспондент «Арктик-ТВ» у одного из участников мероприятия.

– Здорово! Я приехал из Кандалакши специально, чтобы окунуться в Семёновском озере, - откликнулся наш земляк.

Праздничное настроение не покидало отважных северян, будто и не чувствуют они холода. А тем, кто решился не только окунуться по традиции, три раза перекрестившись, но и проплыть, будто в тёплом бассейне, единственной помехой была почти мгновенно образующаяся корка льда на воде. Но люди, словно ледоколы, её легко преодолевали.

- В прошлом году в первый раз попробовал, понравилось ужасно, - делится своими впечатлениями с журналистом «Арктик-ТВ» один из участников праздничного  действа - Как заново рождаешься.

- А как сегодня -24, - замечает журналист.

- Так в прошлом году было -26. Это было для меня в первый раз, а второй раз -24 для меня уже тепло.

- Отлично, просто отлично! Жарко! И вам советую, - с оптимизмом вступает в диалог очередной  участник праздника.

- Долго готовились?

- Долго, с октября месяца. Третий год уже ныряю в проруби. Но Семёновском озере в первый раз.

Желающих окунуться в прорубь ближе к полуночи становилось всё больше. Многие приходили семьями, с детьми. Для мужчин и женщин были подготовлены обогреваемые раздевалки и горячий чай. Здоровье и безопасность северян всю ночь обеспечивали дежурившие кареты скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и областного МЧС.

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