В День местного самоуправления отметили лучших сотрудников муниципальных администраций

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочего совещания поздравил руководителей и сотрудников администраций минимальных образований региона с Днём местного самоуправления.

Как отметил глава региона, сейчас Мурманская область находится в ситуации, которая ярко отражает насколько важно, чтобы местное самоуправление было открытым, эффективным и мобилизованным. По словам Андрея Чибиса, он уверен, что заданный темп работы позволит ещё эффективней решать задачи повседневной жизни после завершения пандемии.

За многолетний добросовестный труд, профессионализм, ответственность, эффективную службу работники муниципальных администраций и учреждений были награждены Почётными грамотами и Благодарностями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вам огромное спасибо за чёткую слаженную работу при всех сложностях и ограничениях - нехватке ресурсов, средств индивидуальной защиты. Те задачи, которые стоят перед нами, стоят перед вами, адекватное реагирование на те угрозы, которые сегодня есть. Наши руководители органов местного самоуправления безусловно, достойно их проходят».