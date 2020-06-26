В День молодёжи зажигаем в онлайн-формате

Мурманская молодёжь отпразднует свой день в формате онлайн. День молодёжи стартует 27 июня в 14.00 на странице «День молодёжи Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

Благодаря онлайн-формату посетить его сможет любой. Во время праздника запланированы выступления спортсменов, финал фестиваля уличной культуры «Двигатель», организаторы подведут итоги акции «Подарок ветерану».

Те, кто решит присоединиться ко Дню молодёжи, могут принять участие в городском онлайн фотоквесте «Легенда М».

В завершение Дня молодёжи состоится праздничный онлайн-концерт «День молодёжи на «удаленке». Зрители увидят выступления финалистов вокального конкурса «Динамик», команд КВН: «Для Вас», «Сборная Снежногорска – Мурманск – Столица Арктики», представителей StandUp-движения города, группы «Мураками» и певицы TIMONA.

Прямой эфир концерта можно будет увидеть в группе мурманского Дома молодёжи в 20.00 27 июня.