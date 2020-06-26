ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Жить в условиях самоизоляции, выйти из него с меньшими потерямиСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Кольский БАМ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.20 19:30

В День молодёжи зажигаем в онлайн-формате

Мурманская молодёжь отпразднует свой день в формате онлайн. День молодёжи стартует 27 июня в 14.00  на странице «День молодёжи Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

Благодаря онлайн-формату посетить его сможет любой. Во время праздника запланированы выступления спортсменов, финал фестиваля уличной культуры «Двигатель», организаторы подведут итоги акции «Подарок ветерану».

Те, кто решит присоединиться ко Дню молодёжи, могут принять участие в  городском онлайн фотоквесте «Легенда М».

В завершение Дня молодёжи состоится праздничный онлайн-концерт «День молодёжи на «удаленке». Зрители увидят выступления финалистов вокального конкурса «Динамик», команд КВН: «Для Вас», «Сборная Снежногорска – Мурманск – Столица Арктики», представителей StandUp-движения города, группы «Мураками» и певицы TIMONA.

Прямой эфир концерта можно будет увидеть в группе мурманского Дома молодёжи в 20.00 27 июня.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Игорь
25.06.20 15:03
Любят начальники словами бросаться! Заменили контейнер старый на новый - уже кричат: "Модернизация!" Ну-ну...
Комментарий к новости:В Мурманске модернизируют систему сбора и вывоза отходов
ян
24.06.20 23:04
Спасибо, хорошо, что информируете! -Но Якобснес и Сёр-Варангер? Почти все северонорвежские партизаны из другой стороны Варангера, из поселка Хиберг, самая восточная точка материка Норвегии, 10 км от о
Комментарий к новости:Делегация ВС Норвегии принимает участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы в городе-герое Мурманске
Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Николай Середа – безопасные условия для велосипедистов в Мурманске пока не созданы, но скоро мы покатаемся
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире05:30«Опасный квартал». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Чисто английские убийства». Художественный сериал, 41 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)На банковских вкладах не разбогатеешь!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 52 копейки, доллар теряет почти 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Очень редко бывает, когда мы снимаем вопрос с повестки дня - Александр Макаревич
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 384 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика