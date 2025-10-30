В День моряка-надводника на кораблях Северного флота состоялись торжественные построения личного состава

В День моряка-надводника командиры надводных кораблей Северного флота, признанных одними из лучших по итогам выполнения поставленных задач в этом году, поделились достижениями своих экипажей.

К профессиональному празднику экипаж новейшего фрегата Северного флота «Адмирал Головко» подошёл с весомыми результатами. Успешно завершён первый дальний поход корабля, решены задачи ряда учений, в том числе с применением высокоточного ракетного оружия, в течение года корабль выполнил стрельбы гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Андрей Славин, командир фрегата «Адмирал Головко»: «По результатам учений корабль показал себя с лучшей стороны. Был оценён, как лучший в ВМФ. Самым значимым событием в этом году было участие в стратегическом учении «Запад. Наверное, самое сложное морально подготовиться к походу. Уйти от зоны своего комфорта. Долгое отсутствие дома, отсутствие общения с родными и близкими – это самое сложное».

Большой противолодочный корабль «Североморск» в этом году впервые в истории ВМФ России поднялся на параллель 83 градуса северной широты без сопровождения ледокола. Экипаж решал задачи по стратегическому сдерживанию и обеспечению безопасности в акватории Севморпути, принял участие совместном стратегическом учении «Запад», провёл тренировки по защите островных и континентальных территорий, объектов морской экономической деятельности, обеспечил безопасность морского судоходства, завершил патриотическую акцию «Сила в Правде» на Таймыре.

Тарас Афанасьев, командир большого противолодочного корабля «Североморск»: «Моряком я решил стать, потому что мой дед и отец служили в ВМФ. Я с детства на военных кораблях. Выходил в море вместе с отцом и смотрел на проведение стрельб во время различных учений. И другого пути для себя не видел».

Традиционно в День моряка-надводника на кораблях Северного флота проводят торжественные построения личного состава, подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги, чествования лучших специалистов.