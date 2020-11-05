В День народного единства возобновлена работа курантов на Спасской башне

В честь Дня народного единства Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.

Вместе с главой государства в церемонии приняли участие представители молодёжных патриотических движений, в том числе школьница из Апатитов Полина Мальцева.

После беседы с молодёжью Владимиру Путину представили обновлённую звонницу Спасской башни, работы по дооснащению которой новыми колоколами велись с 2017 года. В октябре 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены.

В День народного единства работа курантов возобновлена. Звонница по-прежнему будет исполнять Гимн России и «Славься», но уже в обновлённом, полнооктавном звучании.