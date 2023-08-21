День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.23 19:30
В День образования морской авиации Северного флота в посёлке Сафоново открыли памятник самолёту Як-38
Первый в СССР вертикально взлетающий палубный штурмовик внёс весомый вклад в развитие отрасли и стал символом палубной авиации, отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
Первый в СССР вертикально взлетающий палубный штурмовик внёс весомый вклад в развитие отрасли и стал символом палубной авиации, отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
В торжественной церемонии приняли участие ветераны авиации, офицеры и военнослужащие.
Память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг, почтили минутой молчания. А летчиков, которые в настоящее время продолжают защищать свою Родину, наградили государственными и ведомственными наградами.
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Последние комментарии
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
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