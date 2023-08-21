В День образования морской авиации Северного флота в посёлке Сафоново открыли памятник самолёту Як-38

Первый в СССР вертикально взлетающий палубный штурмовик внёс весомый вклад в развитие отрасли и стал символом палубной авиации, отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Первый в СССР вертикально взлетающий палубный штурмовик внёс весомый вклад в развитие отрасли и стал символом палубной авиации, отметил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

В торжественной церемонии приняли участие ветераны авиации, офицеры и военнослужащие.

Память тех, кто погиб, исполняя свой воинский долг, почтили минутой молчания. А летчиков, которые в настоящее время продолжают защищать свою Родину, наградили государственными и ведомственными наградами.