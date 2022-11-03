В День осведомленности о стрессе многие мурманчане признались, что приход полярной ночи их не беспокоит

В преддверии полярной ночи многие жители Заполярья так или иначе испытывают дискомфорт: не хватает света, витаминов и позитивных эмоций. А ещё всё время хочется спать. Сплошной стресс, одним словом.

В первую среду ноября отмечается День осведомленности о стрессе. Главная его задача — распространить информацию о способах справиться со стрессом, в особенности на рабочем месте.

В преддверии полярной ночи многие жители Заполярья так или иначе испытывают дискомфорт: не хватает света, витаминов и позитивных эмоций. А ещё всё время хочется спать. Сплошной стресс, одним словом.

Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались у мурманчан, как они справляются с плохим настроением и усталостью. Получился необычный срез мнений:

- Мы живём в Апатитах. Полярная ночь мешает утром вставать иногда, потому что у нас темно, кажется, что ещё ночь…

- Я ем фрукты, они помогают легче вставать утром. Потому что на учебу рано, очень тяжело вставать.

- Я ничего не делаю, я нормально полярную ночь переношу.

- Ничего не делаю. Полярную ночь переношу не очень, возраст такой уже.

- А я хорошо! Мы гуляем много, отдыхаем на пенсии. Мне нравится.

- Я витамины принимаю, аскорбинку.

- Хороший завтрак утром. Апельсиновый сок. Потом наушники – и с хорошей музыкой идём в школу. Вот и всё. Идеально. Нам любая погода нравится, правда, Варя?

- Ничего не будет мне! 71 год живу здесь - всю жизнь!

- Витамины, травки, чай замечательный пью. Я не почувствовал прихода полярной ночи, так как бывший спортсмен, на рыбалку хожу.

- Я нормально переношу всё это.

- Очень хочется спать, постоянно. Надо побольше на воздухе быть, а так всё хорошо.

- Я раньше вообще не ощущала поляной ночи: какая разница – живёшь по своему режиму и живёшь. Нормально было. А сейчас уже биоритмы сдают, поэтому как-то спать больше хочется. Я уже пять лет на пенсии, живу так, как требует организм.

- По молодости я её не ощущал. Работа, молодость – оно как-то компенсировало это дело. Раньше как-то не акцентировалась полярная ночь, как сейчас.

- Надо в полярную ночь больше гулять, спать вовремя ложиться. Жизни радоваться. Витамин Д3 по утрам принимать. Прогулки, прогулки и хороший настрой – всё будет хорошо!