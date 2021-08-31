В день открытия ярмарку «На Севере – Учиться!» посетили более 1000 человек. И поток посетителей не прекращается

Школьную ярмарку открыли в областном центре на пешеходной части улицы Воровского. Уже несколько дней она работает для жителей и гостей Мурманска и пользуется большой популярностью.

Здесь можно купить всё необходимое для школы: дневники, тетрадки и канцелярские принадлежности. И конечно, какое первое сентября без подарков?

Илона Пономаренко, посетитель ярмарки «На Севере – учиться!»: «Во-первых, здесь есть цветы. Выбор очень хороший, красивые букеты. Цены очень порадовали нас. Ну, а для детей, очень много вкусняшечек: пряники, мороженое. Такая приятная ярмарка».

Участники ярмарки отмечают, что нынче в моде не только традиционные букеты. Современный тренд – аккуратные небольшие композиции из необычных материалов.

Александра Жукова, участник ярмарки «На Севере – учиться!»: «Букеты на разный вкус и цвет - из мыла и из сухоцветов. Милые букетики. Востребованы небольшие букетики, потому что люди поняли, первоклашке тяжело идти с огромным букетом».

Ещё,гуляя по ярмарке, мы узнали, что теперь вместо букетов многие дарят подарки. Органайзеры, фоторамки, расписные блокноты. Причём тут тоже есть свои тренды. Упор сделан на изделия ручной работы из натуральных материалов.

Юлия Савина, участник ярмарки «На Севере – учиться!»: «Много берут подставок для кружек, много органайзеров. Наверное, два самых популярных товара. Сейчас многие предпочитают вместо букета цветов, к которым привыкли, дарить что-то, что больше будет радовать».

А выбирая нужные к школе вещи, вы обязательно проголодаетесь. Но здесь все предусмотрено. Можно подкрепиться разными вкусностями и прикупить съедобный подарок как для учителя, так и для школьника.

Филипп Щигорцев, участник ярмарки «На Севере – учиться!»: «У нас есть пряники для учеников, также для учителей в подарок. Например, набор «Моему учителю». Есть пряники суперсилы, например, у кого плохо с геометрией, можно выбрать «+100 к геометрии», «+100 к алгебре», есть изделия к разным предметам. Есть пятерочки на удачу».

Алёна Мезенева, посетитель ярмарки «На Севере – учиться!»: «Попробовали сейчас норвежские вафли, по рекомендации губернатора, специально сюда пришли. Нам понравилось. У нас всё уже есть. Мы сейчас посмотрим только дневник и всё».

Отметим, что помимо торговых площадок здесь есть зоны для проведения мастер-классов, буккроссинга. Ярмарка «На Севере – учиться!» будет работать ещё и 1 сентября и завершится большим праздничным концертом. На нём выступят мурманский поп-панк коллектив «Почтовая служба Бангкока» и московская рок-группа «Рок-привет».