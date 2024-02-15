В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, мурманчане провели торжественный митинг

В ходе него они почтили память героев, которые погибли при сражениях в Республике Афганистан.

На аллее памяти в сквере у Драматического театра Северного флота сегодня было многолюдно. Здесь собрались ветераны афганской войны, участники других вооруженных конфликтов за пределами России, представители власти, неравнодушные горожане.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Сегодня, находясь здесь, у этого памятника, с особым чувством ощущаешь остроту боль и горечь потерь. Мурманчане – молодые люди, которые, как сказал поэт, «ушли не долюбив».

Напомним, 15 февраля 1989 года из Республики Афганистан был выведен ограниченный контингент советских войск. Этот день стал днём окончания войны, которая длилась почти десять лет и унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров, 53 из которых — жители Мурманской области.

Николай Дмитренко, председатель правления региональной общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»: «Только потом, после вывода, все осознали, что мы фактически были там живым щитом между мировым терроризмом и мирной жизнью. Ведь заметьте, буквально через пять лет после вывода начался первый конфликт на Северном Кавказе, называемый первой чеченской кампанией. Кстати, в этом году будет 25 лет с её начала. Потом была вторая чеченская кампания, потом Сирия - терроризм пошёл в мир».

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Всё время после окончания этих событий воины-афганцы активно участвовали в жизни страны. Они сразу включились в патриотическое воспитание молодёжи. На собственном опыте они рассказывали, как надо любить, ценить и защищать Родину. И с началом СВО многие из ветеранов прошли через добровольческие формирования».

Завершился митинг торжественным возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.