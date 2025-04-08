В День памяти погибших моряков-подводников в ЗАТО Александровск состоялся митинг

36 лет назад воды Норвежского моря унесли жизни 42 подводников. Жертвы «Комсомольца» стали образцом самоотверженности и героизма, а день, когда случилась трагедия – Днём памяти погибших моряков-подводников. В этот день митинги прошли, в том числе, и в ЗАТО Александровск, гарнизоны которого являются пунктами базирования подводных лодок Северного флота.

«Комсомолец», «Курск», «Лошарик» – субмарины, на которых произошли самые громкие трагедии современности, унесшие в мирное время жизни подводников. Поэтому 7 апреля вошло в историю как День памяти и скорби: в 1989 году подлодка «Комсомолец» возвращалась с боевой службы, когда на борту возник пожар, приведший, в итоге, к потере плавучести и погружению корабля на дно. В течение шести часов экипаж вёл борьбу не только за живучесть подлодки, но и за предотвращение ядерной катастрофы. Из 69 человек экипажа 42 подводника, включая командира «Комсомольца», погибли.

Игорь Сидоров, заместитель командующего по военно-политической работе Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Недаром говорят, что экипаж – это семья. Здесь получилось, что примером мужества и героизма в борьбе за себя, за лодку, за товарищей, позволило выжить большему количеству моряков в этой трагедии. Потому что слаженность коллектива и совместных действий помогает выжить».

Только девять жертв «Комсомольца» похоронены на берегу, 33 моряка и сейчас покоятся на дне Норвежского моря. За мужество и героизм все 69 членов экипажа подлодки (в том числе, посмертно) были награждены орденами Красного Знамени.

К митингам в День памяти погибшим при исполнении воинского долга присоединились гарнизоны ЗАТО Александровск: военнослужащие почтили память товарищей минутой молчания и возложили цветы к мемориалам.

- Сегодня мы находимся у обелиска подводникам, до конца исполнивших воинский долг. Сегодня подводники Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов продолжают славные традиции. Их представители принимают участие в СВО.

В 17 часов 8 минут, признанных официальным временем гибели АПЛ «Комсомолец», в течение минуты раздаётся сигнал тифона.

За более чем вековую историю русского подводного флота произошло несколько десятков аварий на подводных лодках, повлекших и гибель личного состава. Профессия моряка-подводника была и остаётся одной из самых опасных и героических специальностей в мире.