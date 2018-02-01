В День пассажира нам расскажут об изменениях в движении городского транспорта

Самая северная троллейбусная система в мире в преддверии своего дня рождения подготовила праздничную программу мероприятий. Впервые АО «Электротранспорт» проведёт День пассажира.

9 февраля можно задать интересующие вопросы руководителям служб предприятия прямо в салоне транспорта. Для тех, кому интересна история развития городского транспорта, появится возможность попасть в автобусное и троллейбусное депо на экскурсию. Одним из главных подарков для города станут 4 новых троллейбуса российского производства, которые в ближайшее время выйдут на маршруты. Также рассматриваются серьёзные изменения в движении транспорта по городу.

- Это коснётся маршрута номер 1. Он достаточно большой протяжённости. Затронут изменения маршрут движения 4Т, маршрут номер 11, маршрут номер 24 и очень популярный 10-й маршрут троллейбусов и автобусов, - отметил Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Есть одно неординарное решение, которое как раз мы озвучим 9 февраля.