В День печати Рогвардия пригласила журналистов региона в гости и провела для них экскурсию

Одни обеспечивают порядок и безопасность, другие рассказывают об этом. Все профессии важны, все профессии нужны.

В День российской печати сотрудники подразделения ОМОН поблагодарили региональные СМИ за профессиональную и объективную работу по информационному сопровождению служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по Мурманской области.

После торжественной части нам рассказали о внутренней жизни отряда особого назначения. Совсем скоро ОМОН и СОБР отметят тридцатилетний юбилей.

- Помимо основной нашей задачи – обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, к нам в обязанности добавилась охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий, спортивно-зрелищных мероприятий и никто не отменял борьбу с террористическими организациями.

Затем журналистам показали, как проходит рабочий день военнослужащего. Ежедневные спортивные тренировки, бои и стрельбы - для них это обыденность. Для нас же - новые ощущения и смена амплуа.

- Что не сделает журналист для хорошей картинки. Пока наденешь всю боевую экипировку, устанешь. Молчу про вес оружия. Пожалуй, продолжу работу с микрофоном и узнаю, чего боятся люди, которые каждый день рискуют своей жизнью.

- Как говорят у нас, чем дольше человек служит, у него заглушается инстинкт самосохранения. Постоянно выезжаешь на любой предмет, сосредоточен. Всегда на нём сильно сосредотачиваешься, переживаешь. Начинаешь сразу всё вспоминать, что и как надо делать.

Зачищать Родину и обеспечивать безопасность граждан для них - главные задачи, а мы в свою очередь продолжим рассказывать о их работе и подвигах.

Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области, полковник: «Без нашего взаимодействия друг с другом очень была бы необъективная оценка со стороны нашего населения. Но благодаря вам, нашей с вами работе, вы освещаете нас с положительной стороны, формируете наш имидж, рассказываете о нас. Хотел бы вас поздравить с этим праздником, пожелать здоровья, прежде всего, вашим сотрудникам творческих успехов!».