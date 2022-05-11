В День Победы на Морском вокзале прошла акция «Случайный вальс»

Мурманский морской торговый порт в честь Дня Победы организовал уже знакомую жителям Мурманска акцию «Случайный вальс». Событие посвящено 77-й годовщине Великой Победы. Возле памятника «Паруса мечты», который символизирует надежду и веру в светлое будущее, воспитанники Мурманской детско-юношеской спортивной школы №14 кружились под знаменитую песню композитора Марка Фрадкина на стихи Евгения Долматовского «Случайный вальс», которая была написана в 1943 году. Ранний вариант этой песни был известен под названием «Офицерский вальс».

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Сегодня мы находимся с вами на мероприятии, которое порт организовывает второй год подряд. Это акция «Случайный вальс». Это вальс в ознаменование Великой Победы».

У многих участников акции есть личные истории, связанные с ней:

- Такой праздник нельзя пропустить, это такая память.

- У меня прабабушка блокаду Ленинграда прошла.

- Это памятный день. Мы должны почтить памяти тех, кто боролся за мирное небо над головой, за дедушек, прадедов.

Зрители памятного вальса тоже люди неравнодушные. У каждого в сердце желание приобщиться к празднику и вспомнить истории людей, благодаря которым была одержана Великая Победа:

- У меня воевали мой дедушка и прадед. Прадед прошёл три войны. Я считаю, что День Победы – это самый главный праздник страны.

Юная зрительница «вальса» Злата рассказала стих в честь Дня Победы: «С Днём Победы поздравляю, жителям Земли желаю мир наш хрупкий сохранить и войны не допустить!».

Руководители АО «ММТП» планируют продолжить акцию «Случайный вальс» и в будущем.