В День Победы нашлись «предприимчивые люди», решившие подзаработать на всенародной памяти

Неприятной историей было омрачено празднование Дня Победы. 10 мая на мемориальном комплексе «Долина Славы» были замечены двое мужчин, которые собирали цветы с могил. Увидев свидетелей, молодые люди удалились, а представители организации людей с ограниченными возможностями здоровья своими силами разложили цветы по местам.

По данному факту свидетели обратились в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.

- Когда мы спросили, что они здесь делают, на каком основании они собирают цветы, кто им дал такое указание, - с возмущением рассказывает Людмила Стебловская, помощник депутата облдумы (ЛДПР). - Сначала было вранье, что якобы директор музея дал указания собрать цветы. Мы задаём следующий вопрос: «А для чего музею эти цветы?». Они замолчали. Они крутились, начали выворачиваться и наша представитель клуба инвалидов подошла, засняла машину, её номера, а мы их сфотографировали.