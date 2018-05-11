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День за днём с «Арктик-ТВ»11.05.18 19:30

В День Победы нашлись «предприимчивые люди», решившие подзаработать на всенародной памяти

Неприятной историей было омрачено празднование Дня Победы. 10 мая на мемориальном комплексе «Долина Славы» были замечены двое мужчин, которые собирали цветы с могил. Увидев свидетелей, молодые люди удалились, а представители организации людей с ограниченными возможностями здоровья своими силами разложили цветы по местам.

По данному факту свидетели обратились в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка.

- Когда мы спросили, что они здесь делают, на каком основании они собирают цветы, кто им дал такое указание, - с возмущением рассказывает Людмила Стебловская, помощник депутата облдумы (ЛДПР). - Сначала было вранье, что якобы директор музея дал указания собрать цветы. Мы задаём следующий вопрос: «А для чего музею эти цветы?». Они замолчали. Они крутились, начали выворачиваться и наша представитель клуба инвалидов подошла, засняла машину, её номера, а мы их сфотографировали.

Комментарии

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Последние комментарии

Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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