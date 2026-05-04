В День Победы военные парады пройдут в Мурманске, Североморске и Кандалакше

Подробности предстоящих праздничных событий озвучили на оперативном совещании в правительстве региона. Подготовка к празднику великой Победы находится в активной стадии, об этом сообщил губернатор Мурманской области.

Напомним, в минувшие выходные в Долине Славы провели памятный митинг, посвящённый 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие ветераны, военнослужащие, молодёжь, северяне и гости региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По подсчётам наших коллег, вчера в Долине Славы было более 5000 тысяч человек. Я прежде всего хочу поблагодарить всех тех, кто ежегодно посещает мероприятия в Долине Славы … Спасибо всем организаторам и правоохранительным органам за безопасность проведения всех этих мероприятий».

Главным событием Дня Победы станет традиционный военный парад. В городе-герое Мурманске он стартует в 10 утра, затем в 10.45 состоится шествие «Бессмертного полка».

У Дворца культуры имени С.М. Кирова, а также в отдельных локациях в Кандалакше и в Североморске будут организованы выставки военной техники.

Праздничные салюты проведут в Североморске, Мончегорске и на Абрам-Мысе в Мурманске.

А 6 мая, областной центр отметит 41-ю годовщину присвоения звания «Город-герой».