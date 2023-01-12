В День прокуратуры состоялась церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников региона

Сегодня праздничный день у сотрудников прокуратуры - день рождения ведомства. Уже более 300 лет око государево следит за соблюдением прав и свобод жителей России. Поздравить работников надзорного органа прибыли губернатор Мурманской области и депутаты Мурманской областной Думы.

12 января исполнился 301 год с того момента, как Пётр Первый подписал указ об учреждении в стране органов прокуратуры. Всё это время ведомство стоит на страже закона и порядка. Работа прокуратуры важна и заметна во всех сферах жизни Мурманской области. В том числе и в законотворческой. Её специалисты вносят инициативы, которые затем рассматривают депутаты Мурманской областной Думы.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Только за последние месяцы прокуратура, как субъект законодательной инициативы, внесла два законопроекта. Один касается иноагентов. А второй законопроект, я бы даже сказал, что это новелла в региональном законодательстве. Данный закон особо не отработан и на федеральном уровне - нет федерального закона подобного о реабилитации осуждённых».

Но главное в работе ведомства, конечно же, борьба со всевозможными преступлениями и нарушениями закона. Только за прошлый год прокуратура Мурманской области рассмотрела более 12 тысяч обращений. Большая часть их касалась нарушений прав граждан в жилищной и социальной сферах. Ещё ряд жалоб касался нарушения трудовых прав северян.

Сергей Паволин, прокурор Мурманской области: «В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате в размере более 200 миллионов рублей. Уделялось внимание соблюдению прав лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности. В частности, по искам прокуроров восстановлены права инвалидов, которые самостоятельно приобретали средства реабилитации. Понесённые ими затраты в размере порядка 5 миллионов рублей возмещены».

Поздравил сотрудников областной прокуратуры с праздником и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он поблагодарил работников надзорного ведомства за их профессионализм. А также отметил, что прокуратура региона всегда занимает принципиальную и конструктивную позицию в диалоге с жителями и правительством области.

В конце торжественной встречи состоялась церемония награждения наиболее отличившихся сотрудников.