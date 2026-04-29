В День работника скорой медицинской помощи губернатор Андрей Чибис поздравил медиков Заполярья с профессиональный праздником

Глава региона вручил благодарности врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, водителям и диспетчерам - всем сотрудникам службы Кольского Заполярья.

Андрей Чибис подчеркнул, что Мурманская область вошла в топ-3 по быстрому оказанию медицинской помощи. Это значит, что в 2025 году показатель прибытия к пациенту в 96 процентах вызовов составил до 20 минут. Это выше не только среднего показателя по Северо-Западу, но и общероссийского.

В регионе регулярно обновляют служебную технику. По программе «На Севере - жить!» за семь лет парк пополнился 163 современными автомобилями. Но главной ценностью, конечно, остаются сотрудники. Ведь скорая помощь - не просто работа, а призвание, требующее выдержки.

Кристина Толстикова, фельдшер Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «К каждому человеку нужен свой подход, вырабатывается этика, видишь разные случаи, разных людей и в дальнейшем даже становится интересна судьба пациентов».

Елизавета Толстикова, фельдшер Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Когда повторно приезжаешь к пациентам и видишь, что в прошлый раз помощь была оказана и это спасло им жизнь, то возникает стимул дальше работать и помогать нашему населению».

Наталья Черкасова, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Ежедневно в любое время суток в любую погоду наши сотрудники находятся на страже здоровья жителей Заполярья и спасают их от критических состояний. От всей души я хочу их поздравить, пожелать здоровья, успехов и почаще бывать дома».

За прошлый год бригады Мурманской области оказали помощь более чем 147 тысячам северян. За первый квартал 2026 года они выезжали на помощь почти на 40 тысяч вызовов. И за каждым - спасённая жизнь.