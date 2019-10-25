В День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравляли коллектив АО «Электротранспорт»

Традиционно в последнее воскресенье октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Депутаты горсовета Мурманска в преддверие профессионального праздника посетили автобусное депо № 4 предприятия «Электротранспорт».

АО «Электротранспорт» является крупнейшим транспортным предприятием в Мурманской области. С 1962 года оно совершает троллейбусные перевозки пассажиров в заполярной столице. А с 2014 года «Электротранспорт» стал заниматься и автобусными перевозками.

«Хочется поздравить и коллектив, и самих мурманчан, потому что мы перевозим 44 миллиона человек в год, поэтому причастны к транспорту очень многие, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска. – Хочу поздравить наших ветеранов с праздником. Могу сказать, что у нас 350 человек со стажем работы 15 лет и более».

Городской транспорт отличает безопасность и комфорт. Причём не только пассажиры оценивают качество работы, но и сотрудники предприятия тоже довольны комфортными условиями труда. И депутаты сегодня своими глазами увидели всё это.

«Видно, что руководитель заботится о своих сотрудниках, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, - потому что очень важно в каких условиях люди работают».

Геннадий Сидоренко 26 лет проработал водителем автобуса на линии, теперь учит этому мастерству новичков. Работа непростая, но очень важная, так как от профессионализма водителя зависят жизни десятков людей.

«Категория «Д» – это элита, можно сказать, - отмечает Геннадий Сидоренко, водитель-инструктор автобуса. - Люди нам доверяют свои жизни. И мы, в первую очередь, должны думать о том, сколько человек у нас в салоне машины за спиной у нас едут».

Отметим, что парк общественного транспорта регулярно обновляется. Только в этом году предприятие закупило 10 новых троллейбусов, скоро ожидается поставка ещё двух. А автобусный парк пополнился на 6 новых машин.