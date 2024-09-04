«Арктическая школа»: прекрасные условия, учиться легко и интересноПервый раз в первый класс: Портовый альянс подарил детям сотрудников ММТП наборы школьных принадлежностей в брендированных рюкзаках
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.24 19:30

В День Республики Татарстан в Мурманске открыли татарскую библиотеку

В Мурманске уже становится доброй традицией отмечать День Республики Татарстан. Праздник объединяет представителей данного народа, живущих за Полярным кругом. В этот раз кульминацией события стало открытие татарской библиотеки.

В стенах Дома дружбы Мурманской области звучали народные и современные татарские песни. Гостей угощали традиционными блюдами, рассказывали про солнечную Республику Татарстан.

Раил Биккиняев, председатель татарского культурного общества «Якташ»: «Кто-то сегодня в первый раз пришёл, поэтому наша задача объединить татар на севере. Чтобы всем вместе было на севере жить тепло, уютно и комфортно».

Согласно последней переписи населения, в Мурманской области проживают около 5 тысяч татар. На празднование Дня республики собралось в разы меньше людей, но, главное, по словам организаторов, что все гости искренне любят малую Родину и с теплом вспоминают её. А ещё участники встречи стали свидетелями открытия татарской библиотеки.

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «В этом году мы открываем в стенах Дома дружбы татарскую библиотеку. Литература будет не только на татарском языке, но и книги о выдающихся татарах и татарах, которые компактно проживают на территории нашей великой большой страны».

День Республики Татарстан был праздником не только для представителей этого народа, он дал ещё одну возможность для укрепления культурных связей.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Сергей Дубовой: «День знаний по-особому дорог каждому из нас, поскольку все мы когда-то были учениками»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий опрошенный россиянин в последние полгода стал сберегать больше - исследование «ВТБ»-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро поднялось на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика