В День Республики Татарстан в Мурманске открыли татарскую библиотеку

В Мурманске уже становится доброй традицией отмечать День Республики Татарстан. Праздник объединяет представителей данного народа, живущих за Полярным кругом. В этот раз кульминацией события стало открытие татарской библиотеки.

В стенах Дома дружбы Мурманской области звучали народные и современные татарские песни. Гостей угощали традиционными блюдами, рассказывали про солнечную Республику Татарстан.

Раил Биккиняев, председатель татарского культурного общества «Якташ»: «Кто-то сегодня в первый раз пришёл, поэтому наша задача объединить татар на севере. Чтобы всем вместе было на севере жить тепло, уютно и комфортно».

Согласно последней переписи населения, в Мурманской области проживают около 5 тысяч татар. На празднование Дня республики собралось в разы меньше людей, но, главное, по словам организаторов, что все гости искренне любят малую Родину и с теплом вспоминают её. А ещё участники встречи стали свидетелями открытия татарской библиотеки.

Камилла Биккиняева, заместитель председателя татарского культурного общества «Якташ»: «В этом году мы открываем в стенах Дома дружбы татарскую библиотеку. Литература будет не только на татарском языке, но и книги о выдающихся татарах и татарах, которые компактно проживают на территории нашей великой большой страны».

День Республики Татарстан был праздником не только для представителей этого народа, он дал ещё одну возможность для укрепления культурных связей.