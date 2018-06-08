В День России будет интересно

Стала известна программа празднования Дня России в Мурманске.

Народные гуляния, по традиции, пройдут на площади Пять Углов. Там же развернётся праздничная ярмарка и детский городок. Любителей песен в этот день будут ждать в шатре-караоке. Если же кому-то больше интересен активный отдых, то можно принять участие в спортивном проекте. Также по проспекту Ленина пройдут воспитанники Нахимовского училища, они же и исполнят свой гимн на главной сцене. В программе праздника флаг-шоу, выступления артистов Мурманской области и Санкт-Петербурга, фестиваль хип-хоп культур.

- Будет у нас отдельная площадка, посвященная Чемпионату мира по футболу, который проходит в России, - рассказывает Александр Богачев, специалист комитета по культуре администрации города Мурманска. - Будут фристайлеры, которые умеют хорошо обращаться с мячом, они покажут своё мастерство. Будет интересно.