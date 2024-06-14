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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.06.24 19:30

В День России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге состоялся большой мультиформатный фестиваль

День России отмечали в каждом городе страны. Этот праздник объединил миллионы людей. Одним из ярчайших мероприятий стал мультиформатный фестиваль на территории «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.

«Газпром арена» собирает самых ярких, патриотичных и энергичных людей. Чем же порадовал мультиформатный фестиваль в этот раз? Для начала заглянем в большой зал «Сибур арены».

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Когда мы говорим о России, то вспоминаем и истории про богатырей. И знаете, а они не перевелись. Просто сейчас эти силачи, в основном, тягают железо. В рамках празднования Дня России на «Газпром Арене» состоялся большой чемпионат «World Cup», во время которого современные богатыри поднимали тяжести, устанавливали мировые рекорды. И вы представляете, не только мужчины, но и женщины».

Международный турнир по пауэрлифтингу собрал самых сильных и целеустремленных атлетов. На протяжении дня они преодолевали себя и показывали богатырскую мощь. Действительно, тягать такие тяжести могут только самые отважные люди. Но и на других площадках их было немало. Поэтому перемещаемся на улицу и наблюдаем невообразимое.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Когда мы говорим о России, то вспоминаем и истории про богатырей. И знаете, а они не перевелись. Просто сейчас эти силачи, в основном, тягают железо. В рамках празднования Дня России на «Газпром Арене» состоялся большой чемпионат «World Cup», во время которого современные богатыри поднимали тяжести, устанавливали мировые рекорды. И вы представляете, не только мужчины, но и женщины».

Международный турнир по пауэрлифтингу собрал самых сильных и целеустремленных атлетов. На протяжении дня они преодолевали себя и показывали богатырскую мощь. Действительно, тягать такие тяжести могут только самые отважные люди. Но и на других площадках их было немало. Поэтому перемещаемся на улицу и наблюдаем невообразимое.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Масштаб празднования Дня России не описать словами. Это действительно событие, которое нужно видеть. Просто поглядите на количество людей у сцены, они сейчас слушают музыку. А если пройти по площадкам, мне кажется, это просто бесконечный поток счастливых и радостных россиян».

Десятки площадок работали на протяжении дня для всех.

Гурманы могли отведать традиционные блюда кухонь разных регионов страны. Число желающих в этой части не уменьшалась ни на минуту, хотелось попробовать каждую позицию в меню.

Для озорных малышей работала зона «Ярко» с весёлыми активностями, где дети разряжали свои, порой, не садящиеся батарейки.

А подзаряжаться все бегали в шатер «Нового русского цирка». Здесь артисты на протяжении всего дня выступали для больших и маленьких гостей.

Для 19-летней эквилибристки Алины Ивановой участие в таком большом фестивале – первое. За этот день у неё 10 выходов с разными номерами.

Алина Иванова, артистка цирка: «Я очень довольна тем, что здесь выступаю. Я счастлива, потому что это очень масштабное мероприятие на День России. Это что-то! Мне нравится получать здесь удовольствие, потому что я вижу улыбки у зрителей, соответственно, я тоже улыбаюсь. Мне это нравится».

Организаторами масштабного празднования стал «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром». В рамках большого концерта на музыкальной сцене выступали Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto, Сергей Жуков и финалисты «Новой Фабрики звезд», RADIO TAPOK, Amirchik, VAVAN и Анатолий Цой...

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