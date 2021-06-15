В День России приняли присягу молодые сотрудники УФСИН России Мурманской области

Новые сотрудники ведомства в торжественной обстановке приняли присягу. Мероприятие прошло в самом центре города в день нашей страны.

Несколько лет молодые сотрудники службы исполнения наказаний Мурманской области присягают в верности своему делу 12 июня. В торжественной обстановке они вступают в ряды ответственных и доблестных служителей порядка.

В этом году 20 сотрудников, поступивших на службу уголовно-исполнительной системы, приняли присягу. Среди них Маргарита Петрачкова. Эта, на первый взгляд хрупкая девушка, решила посвятить свою жизнь работе в УФСИН.

Маргарита Петрачкова, сотрудник УФСИН России по Мурманской области: «Я решила пойти по стопам своего отца. Он тоже служил в Мурманске в 17 колонии».

Поздравить молодых сотрудников прибыли почётные гости.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В один из знаковых государственных праздников, в День России, вы приняли присягу. Это не просто слова, это обязанность. Жить и вести себя только по чести каждый день и в любой ситуации».

Также участников и гостей праздника ожидало яркое представление. Бойцы спецназа «Айсберг» разыграли сцену освобождения заложника из рук злоумышленников. Каждое действие сотрудников настолько отточено, что напоминает сцены из боевиков.

Красочное выступление роты Почётного караула УФСИН с карабинами тоже удивило гостей мероприятия. По завершении праздника стройным маршем сотрудники отправились нести службу на свои посты.