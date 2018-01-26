В День российского студенчества выбирали короля и королеву

День российского студенчества отметили в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Там состоялся молодёжный бал, на который съехались лучшие студенты Заполярья

Блеск софитов, пышные бальные наряды у девушек и строгие костюмы у юношей, ниспадающая с лиц улыбка и хорошее настроение. Именно таким запомнился студенческий бал «Татьянин день». На празднике звучало много прекрасных слов и поздравлений, в том числе и от заместителя губернатора Мурманской области, Инны Погребняк.

- Мы обратились к организаторам, непосредственно к комитету по культуре и Дворцу культуры имени Кирова с предложением поощрить лучших студентов нашего региона в рамках областного праздника для студенчества, - сказал Александр Каширин, главный специалист отдела по делам молодёжи Министерства по внутренней политике и коммуникациям Мурманской области. - Они пошли нам навстречу. Сегодня здесь пройдёт церемония награждения победителей и призеров конкурса «Студент года». Дмитрий Замшев завоевал первое место в одной из номинации конкурса. Юноша принимает активное участие в культурной и общественной жизни города, он молодёжный лидер, поэтому даёт совет всем, кто не попал на бал, но очень хотел бы.

- В первую очередь посоветовал бы им быть ответственными людьми, - говорит Дмитрий Замшев, студент Мурманского индустриального колледжа. - Ответственность перед самим собой, ответственность перед другими, значит, ты доказал, что достоин чего-то большего.

После официальной части гостей торжества ждали танцевальные номера с участием мурманских хореографических коллективов, игры и весёлые конкурсы. Впервые была организована школа бальных танцев, а в главном зале играл оркестр, что очень запомнилось студентам.

В завершении вечера состоялся выбор короля и королевы бала.