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День за днём с «Арктик-ТВ»26.01.18 19:30

В День российского студенчества выбирали короля и королеву

День российского студенчества отметили в  Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. Там состоялся молодёжный бал, на который съехались лучшие студенты Заполярья

Блеск софитов, пышные бальные наряды у девушек и строгие костюмы у юношей, ниспадающая с лиц улыбка и хорошее настроение. Именно таким запомнился студенческий бал «Татьянин день». На празднике звучало много прекрасных  слов и поздравлений, в том числе и от заместителя губернатора Мурманской области, Инны Погребняк.

- Мы обратились к организаторам, непосредственно к комитету по культуре и Дворцу культуры имени Кирова с предложением поощрить лучших студентов нашего региона в рамках областного праздника для студенчества,  -  сказал Александр Каширин, главный специалист отдела по делам молодёжи  Министерства по внутренней политике и коммуникациям Мурманской области. - Они пошли нам навстречу. Сегодня здесь пройдёт церемония награждения победителей и призеров конкурса «Студент года». Дмитрий Замшев завоевал первое место в одной из номинации конкурса.  Юноша принимает активное участие в культурной и общественной жизни города, он  молодёжный лидер, поэтому даёт совет всем, кто не попал на бал, но очень хотел бы.

- В первую очередь посоветовал бы им быть ответственными людьми, - говорит Дмитрий Замшев, студент Мурманского индустриального колледжа. - Ответственность перед самим собой,  ответственность перед другими, значит, ты доказал, что достоин чего-то большего.

После официальной части гостей торжества ждали танцевальные номера с участием мурманских хореографических коллективов, игры и весёлые конкурсы. Впервые была организована школа бальных танцев, а в главном зале играл оркестр, что очень запомнилось студентам.

В завершении вечера состоялся выбор короля и королевы  бала.

 

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17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 406 человек
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