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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.02.23 19:30

В День российской науки Андрей Чибис встретился с лучшими молодыми учёными Заполярья

Глава региона не просто поздравил их с праздником, но и вручил им награды за успешную деятельность. В свою очередь учёные тоже не оставили губернатора без подарка.

Наука – новый тренд, заявляют эксперты. В этом легко убедиться, посмотрев на молодых учёных Мурманской области. Их много, они стремятся к новым открытиям, даже во время учёбы уже ведут научную деятельность. Как, например, инженер Центра энергетики Елизавета. Она проводит исследования проблем электромагнитной совместимости и качества электроэнергии. В лаборатории девушка фиксирует показатели, затем определяет причины аварийных режимов работы электросетей и ищет пути их устранения.

Елизавета Губская, инженер физико-технических проблем Центра энергетики Севера КНЦ РАН: «Наиболее искажающее действие оказывает мощная промышленная нагрузка. Как известно, у нас развита промышленность в Мурманской области, особенно горная. Там много машин, в которых есть электродвигатели, синхронные и асинхронные. И как раз они искажают качество электроэнергии значительным образом, являются неким маркером качества электроэнергии».

Другая сотрудница КНЦ - Вероника Данилина исследует и пишет диссертацию про возможности развития Ловозерского района, где проживает коренной малочисленный народ Севера.

Вероника Данилина, аспирант Института экономических проблем им. Лузина КНЦ РАН: «Идеи есть. Например, развитие туризма в этом регионе. Потому что саамы являются некой фишкой Кольского полуострова. И это очень интересно с позиции этнографической для путешественника. И конечно, интересно развитие мелкой бизнес-деятельности. Например, производство сувениров».

Губернатор Андрей Чибис наградил порядка 30 молодых учёных дипломами и пожелал им успехов в непростом, но очень важном деле.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня время действительно для вас. И всё, что происходит в мире и стране, даёт вам новые возможности. Если раньше любому молодому учёному, держателю технологий, создателю стартапа на рынок было не прорваться, потому что гигантские транснациональные корпорации весь этот рынок поджимали под себя. Сейчас это, с одной стороны, вызов для страны, с другой – реальная возможность».

В свою очередь учёные поблагодарили губернатора и правительство региона за поддержку, которую они оказывают в этом направлении. И даже вручили ему небольшой презент, который недавно разработал один из специалистов Кольского научного центра. Подарком стал натуральный универсальный крем из иван-чая.

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