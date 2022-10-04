В День рождения Мурманска состоялся торжественный приём почётных граждан столицы Заполярья

А вот Любовь Павлюченкова всю жизнь проработала учительницей в школе. Любовь Васильевна отметила, что за прошедшие годы столица Заполярья похорошела, в особенности её родная Роста. Также, пользуясь случаем, она поздравила северян с Днём города.

В честь 106-й годовщины рождения города-героя Мурманска в отеле «Азимут» состоялся торжественный приём почётных граждан столицы Заполярья.

Любой город – это всегда люди. За свою более чем вековую историю Мурманск пережил немало: две мировые войны, кризисы 90-х и 00-х. Но это не отняло у северян оптимизма, веры в светлое будущее и уважения к своему прошлому. Многие из почётных граждан, приглашённых на встречу с главами города, были свидетелями исторических событий.

К примеру, Владимир Горячкин имел честь принимать звание города-героя из рук Михаила Горбачёва. Для него Мурманск – это жизнь.

Владимир Горячкин, почётный гражданин Мурманска: «Я со многими людьми встречался в своей жизни, я всё же старенький – 85 лет. Вы знаете, я ни одного человека, по сути дела, не встретил, который бы отрицательно отзывался о Мурманске и о его людях. Это очень тёплые, очень добрые, очень отзывчивые люди».

А вот Любовь Павлюченкова всю жизнь проработала учительницей в школе. Любовь Васильевна отметила, что за прошедшие годы столица Заполярья похорошела, в особенности её родная Роста. Также, пользуясь случаем, она поздравила северян с Днём города.

Любовь Павлюченкова, почётный гражданин Мурманска: «Я хотела бы пожелать доброты, счастья, благополучия всем-всем мурманчанам, всем нашим горожанам, администрации города, Совету депутатов».

Звание почётного гражданина в Мурманске было учреждено в 1974 году. Будучи самой высшей наградой от города, оно присваивается тем, чья деятельность получила признание мурманчан. К 2022 году этого звания удостоились 80 человек, среди которых моряки, преподаватели, врачи и многие другие. На данный момент в области проживают 24 почётных гражданина.