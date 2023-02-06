В День саами учащихся индустриального колледжа научили варить необычную уху, готовить салат нюфт и делать игрушечных оленей

Для студентов образовательного индустриальном колледже саамы провели мастер-классы по приготовлению традиционных блюд и созданию мягких игрушек.

Важно, чтобы подрастающее поколение региона было знакомо с местной самобытной культурой. Студентам Мурманского индустриального колледжа выпала возможность познакомиться с традиционными песнями малочисленного народа и их кухней.

Елена Толстенко, председатель родовой общины «Пуаз»: «Я сейчас с ними приготовлю уху и нюфт - это салат из сёмги и морошки. И нажарим мы печень оленя, сделаем строганину».

Журналистам «Арктик-ТВ» Елена Владимировна поведала о рецепте ухи, которую в детстве она ела в тундре. Блюдо похоже на современный финский суп, но отличия всё же есть.

Елена Толстенко, председатель родовой общины «Пуаз»: «У нас не добавляли специи. Должно быть много рыбы, когда рыбы много варишь, то навар получается сытный. Перебираем косточки, в бульон добавляем чуть-чуть ржаной муки для сытости, потому что хлеба в то время мало было. Потом рыбку покрошили, молоко, а сейчас есть сливки жирные, мы туда наливаем сливки. До этого вливали молоко. Получается вкусная рыба и уха».

Тем временем в другом крыле колледжа проходил не менее интересный мастер- класс по созданию игрушечных оленей.

Ольга Пескова, директор МБУК «Городской Дом культуры «Гармония» городского поселения Молочный»: «Полимерную глину мы сначала разминали, потом мы слепили, поставили в печку, испекли. Пока всё пеклось, мы из круглого куска меха собирали в виде помпона, набивали его синтепоном, а потом собрали всё это в одну игрушку. С помощью подручных средств можно создать вот такую красоту. Юные мастера рукоделия остались довольны выполненной работой».

Валерия Мельникова, студентка Мурманского индустриального колледжа: «Мастер-класс чудесный получился, тем более что в перерывах можно было отвлекаться. Понравилось».

Культурно-развлекательная часть программы завершилась народными песнями.