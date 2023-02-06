В День саамов радовались и люди, и мать-природа

6 февраля – Международный день саамов. Традиционно празднование этой даты в Мурманске началось с поднятия саамского флага под звуки саамского гимна.

В День саамов коренные жители Кольского Заполярья собираются возле Центра народов Севера, чтобы встретить праздник с пенями и плясками.

Нина Афанасьева, старейшина саамского народа: «Встречаем с бодрым, с хорошим настроем. Способствует этому наша мать-природа - погода ясная, небо чистое. У всех чистые мысли почему? Потому что сегодня мы отмечаем в 30-й раз День саамов».

Неотъемлемая часть торжества - поднятие национального флага. Такой чести удостоились представители территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Тулома» Ирина Павленко и Елена Егорова.

Поздравить этническую группу приехали и представители власти, которые также поблагодарили общественные организации за помощь в сохранении уникальной культуры северного народа.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Олений народ уже веками живёт на Кольском полуострове, но вы бережно относитесь к природе, мы видим, насколько она сохранена, благодаря вашей любви к природе, которая даёт вам всё: жизнь и работу».

В этот важный день саамы поделились своим беспокойством. Их волнует тот факт, что родной язык скоро может исчезнуть, поэтому, по мнению активистов малого народа, стоит рассмотреть вопрос о преподавании саамского в мурманских школах.