В День солидарности в борьбе с терроризмом в Мурманске почтили память всех погибших в террористических актах

Дети и взрослые собрались на площадке возле областного драматического театра, чтобы вспомнить те трагические дни и ушедшие жизни.

В этот день вспоминают не только погибших в первой школе Беслана, но и в школах Ижевска, Казани, Брянска, колледже Керчи и других учебных заведений и общественных мест. Вспоминают всех, кто пострадал от рук террористов.

Александра Богдева, начальник отдела по делам молодёжи и взаимодействию с общественными организациями: «Сегодня, отдавая дань памяти тысячам наших соотечественников, ставших жертвами террористических актов, мы должны понимать, что это зло можно одолеть только объединив усилия всего российского общества. Чужой беды не бывает. Мы не можем изменить прошлое, мы не можем вернуть к жизни погибших, но мы, ныне живущие, должны сохранить мир на нашей земле».

Такие акции призваны напомнить о трагических событиях, но и подумать о том, как их можно предотвратить.

Олег Конышев, член координационного совета Ассоциации участников СВО Мурманской области: «Терроризм, как таковой, – это удел слабых. На самом деле, они хотят, чтобы мы боялись. Чтобы мы боялись выходить на улицу, мы боялись проводить массовые мероприятия, мы боялись веселиться и открыто выражать свои чувства, мы боялись того, что завтра кто-то придёт и отнимет жизнь у нас, у наших детей, у наших внуков».

Алексей Забегаев, член Ассоциации ветеранов СВО Мурманской области: «Мы прошли этот нелегкий путь от воин в Афганистане, Чечне, Карабахе и СВО для того, чтобы вы нами гордились. И мы делаем так, чтобы вы никогда не знали, что такое боль, что такое прилёты, что такое смерть. Мы всё для этого будем делать».

Террористы не имеют чувства сострадания. В Беслане от их рук погибали как взрослые, так и дети. На протяжении нескольких дней заложникам не давали воды, малыши умирали от обезвоживания. Участники акции «Капля жизни» символически делятся ей с теми, кого уже нет.

В этот день зажигают лампады, приносят игрушки и дарят голубей мира в знак того, что никто не забыт и ничто не забыто.