В День сотрудников органов следствия Российской Федерации корреспондент «Арктик-ТВ» оказался в гостях у сотрудников Мурманского Следственного отдела на транспорте

Мотор от самолёта, бутылки с топливом и купюры – всё это вещдоки, проходящие по уголовным делам, которые возбудил Следственный комитет на транспорте. В Мурманской области ведомство занимается происшествиями в воздухе, на воде и железнодорожных путях.

Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «В летний период ЧП в основном связаны с водным транспортом, так как им активно пользуются туристы. Туристических сезон, так сказать, открыт, соответственно, очень много происшествий связано именно с водным транспортом. В Мурманской области в истекшем периоде текущего года были зафиксированы нарушения и возбуждены уголовные дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие те или иные последствия».

Совсем недавно следователи возбудили уголовное дело в отношении капитана маломерного судна, который не имел прав на его вождение. В результате ухудшения погодных условий катер потерял ход и лёг в дрейф в открытом море, а туристов с борта пришлось спасать сотрудникам МЧС. Такие ситуации происходят чаще всего в Териберке.

Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «В этом году окончено расследование, прокурором выдвинуто обвинительное заключение, дело направлено в суд по факту: турист, жительница города Москвы приехала в село Териберка Кольского района Мурманской области. Судоводитель, нарушив правила эксплуатации маломерного судна, швартовался у причала, не предназначенного для швартовки непосредственно таких судов. В результате пассажир при спуске с технического трапа, который не предназначен для пассажиров, поскользнулась, оступилась и упала в воду. У неё был перелом руки».

Права на управление маломерным судном ещё нужно получить. Самый проверенный способ – сдать честно, самый быстрый, но наказуемый, – попытаться дать взятку сотрудникам образовательной организации.

Михаил Ганабин, руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «Члены экипажа, состоящие на различных должностях, с целью получения образования и устройства на высокооплачиваемую работу, либо для подтверждения документов в связи с истечением ранее полученных, с целью их обновления передавали денежные средства должностным лицам без прохождения соответствующего обучения».

С учебной скамьи - в поле. Так можно коротко охарактеризовать работу Веры Ковалюк, новичка в составе Мурманского следственного отдела на транспорте.

Вера Ковалюк, старший следователь Мурманского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ: «Мне в академии дали те навыки, которые я уже успешно применяю в данной следственной деятельности. Не успев освоиться в отделе, мне дали важное поручение на второй день работы: я поехала изымать двигатель вертолёта, на котором произошла жёсткая посадка в Мурманской области».

Из происшествий позднего времени: два ЧП с самолётами «Цессна». В одном из случаев пилотам пришлось посадить воздушное судно на автомобильную трассу Кола - Лотта. Так же в районе Апатитов потерпел крушение гидросамолёт «Ореон-11».