В День среднего профессионального образования обсудили цели и задачи этой сферы подготовки кадров

2 октября в стране отметили День среднего профессионального образования. В Мурманске на базе Мурманского индустриального колледжа прошла встреча губернатора со студентами-отличниками, а также состоялся круглый стол с представителями Министерства образования, Министерства развития Арктики, потенциальными работодателями и педагогами, на котором обсудили цели и задачи этой сферы подготовки кадров.

Система среднего профессионального образования (СПО) играет одну из важнейших ролей в формировании кадрового резерва и подготовке специалистов для предприятий и организаций региона. Важно отметить, что Мурманская область входит в топ-5 регионов по реализации федерального проекта «Профессионалитет», благодаря которому у студентов есть реальная возможность во время обучения познакомиться с потенциальными работодателями и в будущем трудоустроиться.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень важно, что в рамках программы «Профессионалитет» участвует не только федеральный бюджет, но и деньги наших партнёров. И у этих промышленных партнёров есть обязательств трудоустроить 85% выпускников. И конечно они в этом смысле мотивированы, чтобы ребята были профессиональные, берут их на практику и так далее».

В День среднего профессионального образования в стенах индустриального колледжа губернатор провёл встречу со студентами-отличниками из образовательных организаций региона. В рамках открытого диалога ребята могли задать главе региона любой вопрос. Например, о роли технологий в современном процессе обучения или спросить про возможное повышение стипендии.

- Две тысячи на 2024 год - это грустно и не всегда есть возможность работать. Не потому, что лень, а потому что очень серьёзный образовательный процесс идёт.

По словам губернатора, у нас на севере достаточно возможностей, главное, ими пользоваться.

В другом зале индустриального колледжа состоялся круглый стол, посвящённый событию. В нём приняли участие министр развития Арктики и экономики Мурманской области, представители крупнейших промышленных компаний региона, руководители профессиональных образовательных организаций области, которые обсуждали совместное сотрудничество в новом сезоне.

Диана Белова, начальник управления по персоналу «Морской торговый порт «Лавна»: «У нас тесная связь, двусторонняя. Преподаватели колледжа пройдут подготовку, знакомство с нашим оборудованием. Наши специалисты высококвалифицированные подготовят программы для будущих студентов – абитуриентов. И совместными усилиями, надеемся, что максимум через три года на нашем предприятии увидеть горящие глаза мурманчан, либо жителей в Мурманской области».

Главная задача система среднего профессионального образования на сегодняшний день - воспитать кадры, которые будут получать за свой труд хорошую заработную плату.