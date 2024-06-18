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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.24 19:30

В День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны у памятника «Печная труба» прошёл торжественный митинг

Горожане традиционно несут цветы, чтобы почтить подвиг всех, кто ковал Победу.

18 июня 1942 года на Мурманск было сброшено более 12 тысяч бомб, фашистские захватчики сравняли с землей более 600 домов. Но город выстоял и не сдался. Его жители продолжили ковать Победу. Лайф: Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «На долгих 40 месяцев стал прифронтовым городом. На захват Мурманска фашисты отводили всего три дня, но лёгкой прогулки не получилось, враг натолкнулся на упорнейшее сопротивление».

В 2017 году на южном берегу Семёновского озера установили мемориал «Памятник печной трубе» - напоминание о подвиге жителей столицы Заполярья и о том, что оставила после себя война. И мурманчане помнят: комплекс стал любимым местом для горожан, а каждый год 18 июня к памятнику традиционно возлагают цветы.

Светлана Васильева, участница митинга памяти: «За их стойкость, за мужество. У меня папа тоже воевал, дошёл до Берлина, к сожалению, уже умер. А ещё мне хочется выразить благодарность нашим властям за наш прекрасный город, за хороший памятник. Наконец-то можно будет приходить сюда, помянуть, как говорится, всех воинов, которые воевали, защищали наш город».

Галина Стецюк, участница митинга памяти: «Вот такой сделали мемориал, теперь мы можем прийти сюда, положить цветочки. Что город весь был разбомблен, а сейчас такой город - красавец. Мы рады, благодарим».

В митинге памяти приняли участие ветераны, дети войны, военные, депутаты, школьники и волонтёры. Северяне помнят о подвиге всех тех, кто приближал Победу, и отдают дань уважения мужеству и отваге мурманчан, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

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