В День сварщика в Мурманском индустриальном колледже состоялись профсоревнования

Этот профессиональный праздник отмечают работники производств и промышленных предприятий, везде, где мастера сварки незаменимая часть команды.

День сварщика принято отмечать на работе. В профессиональный праздник в Мурманском индустриальном колледже организовали масштабные соревнования. Причём побороться за звание лучшего сварщика решили не только опытные мастера, но и студенты.

Накануне участники уже продемонстрировали свои навыки в полуавтоматической сварке. За два с половиной часа нужно было изготовить так называемый «самовар» и соединить две пластины. Затем работу оценивали на качество и аккуратность.

Никита Смоляков, студент 3 курса по специальности «Сварочное производство»: «Здесь проверялись азы … Работу можно было и лучше сделать».

Судьи обращали внимание на провар, на ровность шва и на многие другие аспекты, включая технику безопасности, которая очень важна в этом деле. Главная сложность состоит в том, что работать нужно на непривычном оборудовании. Так что опыт здесь играет большую роль. Поэтому студентам помогал сварщик высшего разряда с 15-летним стажем.

Дмитрий Лактаев, эксперт соревнования по сварке: «Во-первых, не давая знания другим, ты не заработаешь знания сам … Тут человек не сталкивался с TIG-сваркой вообще никогда, и вот, пожалуйста, не оторвать».

Технические профессии, а в особенности сварочное дело, вновь стали популярны среди молодёжи. Идут в профессию и молодые люди, и девушки. Многих сварка привлекает возможностью создавать что-то своими руками и видеть результат.

К слову, для многих сварка – это семейное дело. Одна из участниц соревнований пошла в профессию именно из-за сестры. А теперь за плечами у Виктории Солоповой призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях. Но девушка не останавливается на достигнутом, ведь всегда есть к чему стремиться, тем более, глядя на более опытных коллег.

Виктория Солопова, студентка 2 курса по специальности «Сварочное производство»: «Самое сложное – это время, очень мало времени на всё даётся. Мне не хватило времени, я не доварила этот «чайник».

Любой конкурс – это испытание навыков и смелости. Несмотря на то, что среди участников есть сварщики крупных предприятий региона, студенты тоже показали отличные результаты.