В День святого Валентина северяне шиковать не будут

Согласно социологическим опросам, половина россиян вообще не планируют отмечать День влюбленных. А те, кто чтит святого Валентина, готовы потратить на подарок своей половинке не более тысячи рублей. И только каждый третий собирается подарить своей даме сердца букет цветов, правда в этом случае, сумма чека будет выше.

В цветочных салонах Мурманска сегодня ждут наплыва посетителей, если не букет, то хотя бы розочку влюбленные преподнесут своим половинкам. Сейчас сезон пионов, в тренде орхидеи, полевые цветы так же пользуется спросом. Кто-то дарит охапку роз, другие просят собрать утонченную композицию из живых цветов. Сегодня с прилавков так же сметают плюшевые игрушки и сладости.

Следующий наплыв клиентов в магазинах цветов ожидают теперь 8 Марта. Однако возросший спрос, не повод повышать стоимость букетов в День святого Валентина. В Мурманске они остались на прежнем уровне, а некоторые торговые центры даже объявили в этот день распродажу.

Как пишет газеты «Известия», влюбленные нынче делают ставку не на подарки, а на романтический вечер. В интернет-магазинах накануне кратно выросли продажи свечей и воздушных шаров.