В День туризма мурманские студенты встретились с президентом одной из крупнейших гостиничных компаний России

В рамках акции «Арктического диалога» молодёжь смогла получить ответы на интересующие их вопросы в области туристической индустрии у непосредственного представителя перспективного для Заполярья бизнеса.

«Арктический диалог» – отличная возможность для студентов и молодёжи узнать больше о выбранном направлении и расширить кругозор. Также они узнают о подводных камнях профессии от того, кто прошёл впечатляющий карьерный путь.

В этот раз студенты разных направлений собрались в «СОПКАХ.21А», чтобы пообщаться с человеком, который много лет развивает своё дело и адаптируется к определенным изменениям в туристической индустрии.

Александр Биба, представитель гостиничного бизнеса: «Мурманская область имеет глубинную перспективу развития».

Обязательно ли иметь высшее образование для продвижения по карьерной лестнице? Как локация влияет на успех бизнеса? Что стоит знать о при влечении инвестиций? И какие перспективы есть для развития туристической индустрии в Заполярье? Ответы на все эти вопросы простым языком студенты узнали от представителя бизнеса, который занимался такими крупными проектами как «Красная поляна», «Роза Хутор» и «Юсуповский дворец».

Главная цель «Арктического диалога» - это ещё и помощь молодёжи расширить кругозор и сформировать собственное мнение. Здесь у ребят есть полная свобода задавать любые вопросы.

Максим Подполенок, директор молодёжного учреждения «Молодая Арктика»: «Наш проект формирует мировоззрение у молодежи».

Туризм – одно из самых интересных, с точки зрения развития, направлений Заполярья. И несмотря на популярность Териберки, правительство региона вместе с предпринимателями стараются сохранить первозданность природы, не забывая о развитии других ярких точках отдыха и развлечений нашего региона.