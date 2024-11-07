В День Великой Октябрьской социалистической революции коммунисты Мурманска собрались около памятника матроса-большевика Владимира Полухина

7 ноября 1917 года в Петрограде началась Великая Октябрьская Социалистическая революция. Этот день и сегодня отмечают все коммунисты.

В связи с памятной датой члены мурманского отделения партии КПРФ провели митинг возле памятника Владимиру Полухину.

- Прекрасные слова Пушкин написал Чаадаеву! Я волнуюсь, но я попробую сказать, как он написал: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы. Товарищ, верь, взойдёт она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена!».

7 ноября до сих пор обозначен красным днём календаря для тех, кто чтит и помнит коммунизм. Отпраздновать дату начала Октябрьской революции к памятнику матросу-большевику Владимиру Полухину собрались члены партии КПРФ.

Иван Юдин, коммунист: «Я родился в СССР, воспитан в СССР и живу. И дед мой и отец воевали за Родину».

Несмотря на то что обычно митинги Коммунистической партии России проводят возле памятника жертв интервенции, в этот раз было выбрано другое место, которое также много значит для членов партии.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска, член КПРФ: «Место выбрано всё-таки неспроста. Уже написано обращение в администрацию города по поводу помощи в восстановлении памятника Полухину. Это нужно сделать, так как очень часто коммунисты здесь собираются».

Депутаты надеются на то, что им удастся восстановить этот важный для коммунистов памятник уже в следующем году.