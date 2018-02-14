О чём журналисты «Вечернего Мурманска» расскажут читателям в свежем выпуске газеты? Об этом уже знают журналисты «Арктик-ТВ».

В настоящую «Силиконовую долину» на несколько дней превратился Мурманск. В столице Заполярья выбирали лучших «Юных умельцев». Чем они поразили журналистов «Вечёрки», можно узнать из публикации «Учительница проверилась в электрика с косичками».

Американский танк «Шерман», самоходка времен Великой Отечественной войны, тачанка, оснащенная легендарным пулемётом «Максим» - эта историческая техника наравне с современной примет участие в параде, посвященном 100-летней годовщине со дня образования Красной Армии. Где 23 февраля можно будет увидеть праздничные колонны узнавали корреспонденты городской газеты.

В День влюбленных в мурманском ЗАГСе встречали необычную пару. Но Александр и Мария Гребенчук пришли сюда вовсе не для того, чтобы зарегистрировать свой брак. А для чего? Об этом узнали корреспонденты издания и хотят рассказать своим читателям.

Читайте «Вечерний Мурманск» и будьте в курсе главных городских событий.