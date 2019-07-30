День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.19 19:30
В День ВМФ Кольская флотилия подарила праздник александровцам
Парады кораблей в День ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, проводят не только во флотских столицах. Жители Александровска, где базируется Кольская флотилия, также могли посмотреть на военно-спортивное шоу, которое устроили для них военные.
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