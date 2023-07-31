В День ВМФ корабли Северного флота приняли участие в главном параде страны в Санкт-Петербурге

От берегов Баренцева моря для прохода в строю в Санкт-Петербурге отправились в этом году два корабля – большой десантный корабль «Иван Грен» и большой противолодочный корабль «Североморск». Последний прошёл вдоль морской линии Кронштадта.

Больше трёх десятков надводных кораблей и катеров, четыре подводных лодки Балтийского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии, а также восемь парусных судов приняли участие в праздничных событиях в Северной столице.

От берегов Баренцева моря для прохода в строю в Санкт-Петербурге отправились в этом году два корабля – большой десантный корабль «Иван Грен» и большой противолодочный корабль «Североморск». Последний прошёл вдоль морской линии Кронштадта.

Проход кораблей хорошо был виден с нескольких точек города-порта, включая, например, историко-патриотический парк. К слову, именно сюда на вечный прикол в прошлом году была доставлена легендарная подлодка К-3 «Ленинский комсомол». Невероятная масштабная операция по транспортировке состоялась с судоремонтного предприятия «Нерпа» города Снежногорска, а уже к концу этого года К-3 откроет свои двери для посетителей, как музейный экспонат парка.