В День ВМФ России малый противолодочный корабль Северного флота осуществит атаку подводной лодки условного противника

Экипаж малого противолодочного корабля «Юнга» выполнит в акватории Кольского залива практические стрельбы из реактивных бомбометных установок. Эпизод атаки подводной лодки условного противника реактивными глубинными бомбами будет продемонстрирован жителям и гостям Североморска в рамках военно-спортивного праздника в День Военно-морского флота России, который по традиции отмечают в последнее воскресение июля.

Пресс-служба Северного флота сообщила, что на рейде главной базы в Североморске начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в параде. Это более 15 единиц. Еще около 20 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в ходе военно-спортивного праздника, который состоится по завершению морского парада.