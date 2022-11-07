В День военного разведчика разведчики бригады морской пехоты Северного флота проводят подготовку северян, призванных из запаса

Опытные снайперы обучают военнослужащих быстро и грамотно разведывать цели, определять дальности до них, а также вести и корректировать прицельный огонь с применением приборов наблюдения и прицеливания в различных условиях.

В свой профессиональный праздник - День военного разведчика на полигоне бригады морской пехоты Северного флота продолжается подготовка военнослужащих подразделений войсковой разведки, призванных из запаса.

Участники тренировок отрабатывают учебно-боевые задачи как при сложных погодных условиях, так и с моделированием различных условий современного боя. Особое внимание уделяется занятиям по огневой подготовке, тактической стрельбе, ведению действий в составе подразделения.

Военнослужащие ведут стрельбу со сменой огневой позиции и производят перезарядку оружия, учатся определять наиболее важные цели, которые необходимо поразить в первую очередь.

Опытные снайперы обучают военнослужащих быстро и грамотно разведывать цели, определять дальности до них, а также вести и корректировать прицельный огонь с применением приборов наблюдения и прицеливания в различных условиях.

Во время подготовки подразделения снайперов отработали тактику уничтожения как одиночных, так и групповых целей условного противника.